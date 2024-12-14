Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Орлі

Там спалахнула масштабна пожежа.

В Орлі в ніч на суботу, 14 грудня, пролунали сильні вибухи. У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили ураження підрозділами Сил спеціальних операцій спільно з іншими складовими української армії лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь", що розташована в Орловській області.

Після удару на цьому об'єкті виникла потужна пожежа. Зазначається, що "Стальной конь" є один із найбільших терміналів нафтопродуктів в Орлі.

Ця ЛВДС — частина військово-промислового комплексу рф, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російських військ. Наслідки ураження нафтобази уточнюються.