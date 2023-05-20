Матеріали:
Теми:

Сили оборони України просунулися під Бахмутом – NYT

20 травня 2023, 18:31
Сили оборони України просунулися під Бахмутом – NYT
Фото: Радіо свобода
Українські військові скористалися конфліктом між "ПВК вагнера" і Міноборони рф.

Сили оборони України змогли просунутися під Бахмутом, оперативно використавши  конфлікт між "вагнерівцями", кадирівцями  та збройними силами рф.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

За даними газети, українські бійці розпочали контраступальну операцію 6 травня — вона тривала три дні, поки "вагнерівці" передавали позиції 72 окремій мотострілецькій бригаді.

Силам оборони України, як зазначає NYT, вдалося повернути територію завширшки 2,9 кілометра та вглиб близько 2,4 кілометра на південь від села Іванівське під Бахмутом. Потім вони відвоювали понад 31 квадратний кілометр на північ і південь від міста.

Один із військових із позивним "Фейс" розповів газеті, що українське військо хоч і зазнало втрат, але вони були меншими за російські. Зазвичай сторона, яка наступає, несе більші втрати.

Джерела газети — інтервʼю з українським командувачем Андрієм Білецьким і військовослужбовцями, а також відео з натільних камер бійців.

Бахмутконтрнаступвійна в Україніросія окупантивагнерівці

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється