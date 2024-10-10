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ПОЛІТИКА

Сили оборони України уразили аеродром "Ханська", що в Республіці Адигея рф

10 жовтня 2024, 15:08
Сили оборони України уразили аеродром
Фото: Генштаб ЗСУ
Інформація про наслідки удару уточнюється.

У ніч на четвер, 10 жовтня, на російському військовому аеродромі Ханская в Республіці Адигея пролунала серія гучних вибухів та спалахнула пожежа.

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили про ураження силами і засобами Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Служби безпеки України складу боєприпасів, що розташований на території цього аеродрому.

На військовому об’єкті базувалися літаки Су-27 та Су-34. Деталі щодо наслідків ураження уточнюються.

Після влучання почалася масштабна пожежа, супроводжувана детонацією боєприпасів. Точна кількість знищеної техніки наразі уточнюється, але супутникові знімки підтверджують значні руйнування.

За інформацією джерел у СБУ, цей аеродром використовувався російськими військовими для дозаправки літаків та завдання ракетно-бомбових ударів по Україні. Місцева влада оголосила евакуацію через масштабні пожежі на місці події.

В той самий час, дрони СБУ, ГУР та ЗСУ завдали удару по складу іранських дронів "Шахед" в районі міста Ейськ. У результаті атаки сталося кілька потужних вибухів, які викликали пожежу та детонацію на складі безпілотників.

Представники ГУР МО зазначають, що спільні операції Сил оборони знищують військовий потенціал рф. Україна активно нарощує можливості для ударів по військових об’єктах противника в глибокому тилу.

війнаЗСУудари по рф

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