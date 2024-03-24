Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сили оборони уразили два кораблі рф

24 березня 2024, 13:03
Сили оборони уразили два кораблі рф
Знищено кілька об'єктів інфраструктури ЧФ росії.

Збройні Сили України уразили два російські великі десантні кораблі рф "Ямал" та "Азов".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Сили оборони України завдали ударів по центру зв'язку та кількох об'єктах інфраструктури

"Ямал" - це великий десантний корабель проекта 775. З відкритих джерел відомо, що корабель був збудований у 1987 році, місце базування - Чорноморський флот рф.

Кількість екіпажу корабля - 87 осіб. На його борту можуть бути встановлені дві артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню, чотири зенітки. Загалом на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Великий десантний корабель "Азов" проекту 775 входить до складу 197-ї Бригади десантних кораблів рф. Був спущений на воду у 1989 році.

Весною 2022 корабель знаходився на ремонті на 13-му судноремонтному заводі міста Севастополь. Загалом характеристики "Азова" подібні до характеристик "Ямала". Він може переправляти техніку, морпіхів та обладнаний димовою завісою.

війнаокупаціяатакакорабліфлот рф

Останні матеріали

Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється