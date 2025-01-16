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Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області

16 січня 2025, 15:07
Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області
Нафтобаза "Ліскінська" спалахнула після атаки дронів

У ніч проти 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області рф.

Про це повідомили у Генштабі.

"За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ зауважує, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває", – наголосив Генштаб.
 
Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотників ввечері 15 січня у Воронезькій область загорілась нафтобаза. Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що дрони збили, а пожежа почалася внаслідок їхнього падіння
війна в Україніросія окупантиЗСУатака безпілотників

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