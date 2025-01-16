Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області
У ніч проти 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області рф.
Про це повідомили у Генштабі.
"За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні.
Генштаб ЗСУ зауважує, що більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.