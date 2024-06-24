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Сили оборони уразили понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз рф

24 червня 2024, 18:53
Сили оборони уразили понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз рф
Нафтові пожежі в Кувейті. Фото: AFP
За словами Зеленського, дрони Служби безпеки можуть долати відстань у 1,5 тис. км

Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз російської федерації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею заснування Зеленський наголосив, що для дронів СБУ відстань у півтори тисячі кілометрів вже не проблема, а Центр спеціальних операцій "А" – один із найкращих бойових підрозділів України
 
За словами президента, українці мають знати та бути вдячні воїнам Центру спеціальних операцій "за мінусування економічного потенціалу росії, який працює на війну, – за удари по російській нафтопереробці".
 
"Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами Головного управління розвідки та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність росії за все скоєне проти України", – наголосив він.

 

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