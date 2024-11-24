Сили оборони уразили РЛС комплексу "С-400" у Курській області – Генштаб

Українські захисники били по позиціях зенітного ракетного полку російської армії.

Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу "С-400" російських окупантів у Курській області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф на території Курської області. Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400"", - ідеться в повідомленні.

Ураження РЛС комплексу ЗРК "С-400" на Курському напрямку прокоментував керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко: