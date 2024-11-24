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Сили оборони уразили РЛС комплексу "С-400" у Курській області – Генштаб

24 листопада 2024, 12:49
Сили оборони уразили РЛС комплексу
Фото: gettyimages
Українські захисники били по позиціях зенітного ракетного полку російської армії.
Сили оборони України вразили радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу "С-400" російських окупантів у Курській області.
 
Про це повідомили у  Генеральному штабі ЗСУ.
 
"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії рф на території Курської області. Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400"", - ідеться в повідомленні.
 
 Ураження РЛС комплексу ЗРК "С-400" на Курському напрямку прокоментував керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко:
 
"Без нього вона сліпа. Це спростить роботу інших засобів над Курщиною для ураження військових цілей на території ворога".
 
У Генштабі зазначили, що цей російський підрозділ вів бойову роботу в режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.
 
"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні жителі населених пунктів у прифронтових регіонах України", - йдеться в повідомленні.
 
У Генштабі пообіцяли не зупинятися у знищенні ворога та його техніки.

 

ЗСУвійна в Україніс-400росія окупанти

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