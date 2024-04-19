Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сили оборони вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (оновлено)

19 квітня 2024, 09:12
Сили оборони вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (оновлено)
Фото: politikus.ru
Зранку 19 квітня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення росії збила дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - повідомив Микола Олещук.

Олещук наголосив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території.

Крім того, падіння бомбардувальника підтвердили і в Міноборони країни-агресора. Там розповідають, що Ту-22М3 зазнав аварії "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування". Попередньою причиною катастрофи росіяни називають "технічну несправність". Мовляв, "боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає". Крім того, росіяни стверджують, що три члени екіпажу евакуювалися і йде пошук 1 льотчика.

Водночас у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що саме цей військовий літак кілька годин тому запускав ракети по Україні.

Ту-22М3 був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами, повідомили вранці в головному управлінні розвідки.

В ГУР Міноборони розповіли, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України "тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50".

В підсумку після ураження російський літак ще зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

В ГУР підкреслили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

війнаросія авіаціябомбардувальникзнищенняТу-22М3

Останні матеріали

кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється