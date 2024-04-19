Сили оборони вперше знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 (оновлено)

Зранку 19 квітня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення росії збила дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - повідомив Микола Олещук.

Олещук наголосив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території.

Крім того, падіння бомбардувальника підтвердили і в Міноборони країни-агресора. Там розповідають, що Ту-22М3 зазнав аварії "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування". Попередньою причиною катастрофи росіяни називають "технічну несправність". Мовляв, "боєкомплекту на борту літака не було, руйнувань на землі немає". Крім того, росіяни стверджують, що три члени екіпажу евакуювалися і йде пошук 1 льотчика.

Водночас у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що саме цей військовий літак кілька годин тому запускав ракети по Україні.

Ту-22М3 був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами, повідомили вранці в головному управлінні розвідки.

В ГУР Міноборони розповіли, що ворожий Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України "тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50".

В підсумку після ураження російський літак ще зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

В ГУР підкреслили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.