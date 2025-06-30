Сили оборони взяли в полон двох камерунців

Обидва полонених стверджують що нікого не вбивали

Українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України на боці російського агресора.

Про це йдеться на сторінці 20 окремого полку безпілотних систем К-2 у Facebook.

У полон представників африканської країни взяли бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр – першим стрілецьким та першим механізованим.

Полонені камерунці переконують, що вирушили до росії робити шампунь та лікувати зуби.

"Проте в аеропорту російської столиці їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок. Герої нашого відео Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у болотну форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що ця сума – значно менша за те, що платить росія своїм громадянам, які вирушають на війну проти України. Однак для Камеруну це "пристойні гроші". Один з полонених камерунців розповів, що є вчителем, а в росію приїхав лікувати зуби. Але по прильоту в росію його та ще кількох осіб відвели в кабінет Міграційної служби, де зняли відбитки пальців та зліпок щелепи. Анатоль Франк зауважив, що не хотів підписувати контракт з Міноборони рф, проте його не відпустили назад.

"Ми прилетіли о 8-й ранку, звільнили нас о 16-й. Коли ми вийшли звідти, там було двоє військових. Ззовні стояла машина, вони посадили нас у неї. Мене повезли у невідомому напрямку. Ми їхали практично два дні. Ми приїхали в будівлю, де нас зачинили ще на два дні. Це була будівля приблизно на 11 поверхів. За декілька днів вони одягли нас у військову форму та сказали: "Ви приднуєтесь до армії". Я сказав, що хочу повернутись, але вони мене змусили підписати контракт", – стверджує він.

За його словами, коли він потрапив на фронт, отримав вказівку йти вперед і за три дні потрапив в полон. Зазначається, що коли він потрапив до українських військових і його збиралися перевозити, на них було скинуто боєприпас.

Інший камерунець підписання контракту пояснює фінансовим фактором.

Обидва полонених стверджують що нікого не вбивали. Вони висловили бажання повернутися до Камеруну, а не до росії.