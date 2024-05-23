Сили оборони знищили черговий російський штурмовик Су-25

Літак супротивника ліквідувала 110-та окрема механізована бригада.

Авіаційні втрати ворога на 23 травня 2024 року зросли - зенітники 110 ОМБр знищили сьогодні російський Су-25.

Про це 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку", - зазначають військові.

Вони зауважують, що напередодні "посадили на вічну стоянку в донбаських степах" ворожий Су-25.

"Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два. м*сковитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!", - йдеться у повідомленні бригади.