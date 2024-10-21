Сили оборони знищили ворожий "Бук-М3"

Вартість ураженої зброї може складати від 40 до 50 млн доларів США.

Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 21 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та знищення засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3"", – йдеться в повідомленні.

Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації, його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів США.