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Сили ООС взяли в полон бойовика

Диверсійна група окупантів діяла біля Світлодарська
На Донбасі ввечері в неділю, 17 лютого, сили Операції об'єднаних сил зупинили підготовку атаки диверсійної групи.
Сили ООС взяли в полон бойовика Фото: news.pn

Дію ДРГ бойовиків зафіксовано на Світлодарському напрямку, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

Українські військові відбили напад ворога, одного з бойовиків узято в полон. Його допитують.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні ООС зафіксовано 10 обстрілів з боку бойовиків, у семи випадках окупанти застосовували заборонене важке озброєння. Бійці 128-ї бригади підтвердили, що один з українських військових - Ігор Мирончук - потрапив у полон бойовиків.

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18 02 2019 13:56
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