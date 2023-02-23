Сили рф хочуть перемог під Вугледаром, але це малоймовірно — британська розвідка

Найближчим часом російські сили можуть знову спробувати досягти якихось успіхів під Вугледаром, де зазнали великих втрат у лютому.

Проте навряд чи силам рф вистачить ресурсів для цього.

Про це повідомляє Twitter МО Британії.

За останні 48 годин довкола Бахмута продовжуються важкі бої, українським військовим вдається утримувати свої шляхи постачання, попри "повзучий" наступ росії останніми тижнями.

Вугледар теж опинився під сильними обстрілами.

"Є реалістична ймовірність, що росія готується там до нових спроб наступу, попри невдалі атаки на початку лютого і в кінці 2022 року, які їй коштували дуже дорого” - пише розвідка.

За дії під Вугледаром, скоріш за все, і зараз відповідає Східна група сил рф. Її командувач, полковник Рустам Мурадов, певно під значним тиском, оскільки від нього вимагають кращих результатів після жорсткої критики з боку націоналістичного крила у росії та попередніх невдач.

“Проте малоймовірно, що у Мурадова є сили, спроможні здійснити там прорив", - зазначають в твітті.