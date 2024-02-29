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Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру

29 лютого 2024, 08:25
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Фото: facebook.com
Військові загинули під час прикриття відходу основних сил.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру ССО у зіткненні з російськими окупантами під час виконання бойового завдання.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ССО.

"Під час виконання бойового завдання героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні.

У ССО уточнили, що військові загинули під час прикриття відходу основних сил.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю", - йдеться у повідомленні.

У мережі стверджували, що операція, про яку йдеться, стосувалася висадки на Тендрівську косу біля берегів Херсонщини, проте офіційного підтвердження в ССО не надали.  

ССОзагинуливійна в Україніросія окупанти

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