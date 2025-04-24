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Сили спецоперацій на Курщині у ближньому бою знищили взвод КНДР

24 квітня 2025, 16:53
Сили спецоперацій на Курщині у ближньому бою знищили взвод КНДР
iakursk.ru
Загалом оператори ССО знищили 25 північнокорейців.
Воїни 6-го полку Рейнджер Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ минулого місяця провели успішну операцію у тилу противника у Курській області рф та знищили взвод військ КНДР чисельністю 25 північнокорейських бійців у ближньому бою.
 
Про інформує ССО у Facebook.
 
Як йдеться у повідомленні, вісім українських військових висунулися в тил рф на броньованому автомобілі Humvee та за підтримки розвідувальних дронів зайняли вигідні вогневі позиції в окопах.
 
"Ці події відбулися минулого місяця, проте через оперативну безпеки ми лише зараз можемо розповісти про це та показати відео з безпілотника й натільних камер воїнів ССО. Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб – утричі більшої кількості за їхню – та зберегли ініціативу до його завершення", – підкреслили в дописі.
 
Як додали українські військові, попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО "довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту".
 
Згідно з інформацією, бійці ССО відійшли після виконання задачі.

 

війна в УкраїніКурськросія окупанти

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