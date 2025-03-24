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Сили спецоперацій прозвітували про знищення чотирьох вертольотів у рф

24 березня 2025, 08:07
Сили спецоперацій прозвітували про знищення чотирьох вертольотів у рф
Фото: hromadske.tv
Йдеться про знищення двох Ка-52 та Мі-8.
Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожі вертольоти Ка-52 та два Мі-8 у Білгородській області рф.
 
Про це повідомили у Силах спецоперацій ЗС України.
 
Зазначається, що всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив "майданчик для підскоку авіації"– замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.
 
"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного", – прокоментували у Силах спецоперацій.
 
Ка-52 – ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.
ССОвійна в Україніросія окупанти

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