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Сили сирійської опозиції увійшли в Алеппо – Associated Press

29 листопада 2024, 16:57
Сили сирійської опозиції увійшли в Алеппо – Associated Press
Фото:Reuters
Це перший наступ на Алеппо з боку опозиційних сил із 2016 року, коли їх витіснили зі східних районів міста сирійські урядові війська за підтримки росії, Ірану та союзних угруповань

Опозиційні сили у Сирії увійшли в друге за величиною місто країни Алеппо.

Про це повідомляє Associated Press. 

Зазначається, що на західній околиці відбулися зіткнення між повстанцями та урядовими військами. 
 
За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у п’ятницю повстанці підірвали два заміновані автомобілі на західній околиці Алеппо. Командир опозиційних військ у соцмережах закликав жителів міста до співпраці.
 
Водночас сирійські державні ЗМІ повідомили, що випущені повстанцями снаряди влучили у студентські гуртожитки університету Алеппо, внаслідок чого загинули двоє людей.
 
Це перший наступ на Алеппо з боку опозиційних сил із 2016 року, коли їх витіснили зі східних районів міста сирійські урядові війська за підтримки росії, Ірану та союзних угруповань.
 
Крім того, у п'ятницю повстанці вели наступ на місто Саракаб у північно-західній провінції Ідліб – стратегічну територію, яка забезпечує постачання в Алеппо.
 
Вони також заявили про взяття під контроль району науково-дослідного центру, розташованого за 4 кілометри від західної околиці Алеппо, проте пов’язані із сирійським урядом ЗМІ це заперечують.
 
На оприлюдненому повстанцями відео видно, що для просування вони використовували безпілотники, яких досі на озброєнні не мали.
 
Нагадаємо, у Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сили опозиції після двох днів зіткнень узяли під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшли до околиць Алеппо.  
СиріяАлепповійна в Україніросія окупанти

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