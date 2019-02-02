Симоненко отримав відмову на реєстрацію кандидатом у президенти
У своїй відмові члени ЦВК послалися на закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Статут і символіка КПУ не відповідають його вимогам, повідомила прес-служба комісії.
Крім того, Симоненко не довів проживання в Україні протягом останніх 10 років.
Також ЦВК у суботу відмовилася зареєструвати представника партії "Розумна сила" Олександра Соловйова (через невідповідність анкети і ознаки сепаратизму в передвиборній програмі) і самовисуванців Олександра Жамойду, Ярославу Качанівську і Дмитра Касьяненка.
Лідер КПУ Симоненко чотири рази балотувався в президенти. Найуспішнішими для нього були вибори президента в 1999 році, коли він пройшов у другий тур, де програв Леоніду Кучмі з результатом 37,80% голосів.
Через п'ять років він був вже тільки четвертим з 4,97% голосів, в 2010-му - шостим з 3,54% голосів. У 2014 році за Симоненка проголосували лише 1,51% виборців.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції вже четвертий рік намагається через суди заборонити діяльність Комуністичної партії. У грудні 2015 року суд задовольнив позов Мін'юсту та заборонив діяльність КПУ. Партія подала апеляцію, але її розгляд зупинили до вирішення Конституційним судом питання про конституційність заборони комуністичної символіки.
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