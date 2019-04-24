Дружина сина Порошенка заявила, що він таємно служив на Донбасі
Про це на сторінці у Facebook повідомила його дружина Юлія, зазначивши, що їхньому сину Петру на той час було два місяці. Також вона опублікувала звернення обізнаного із ситуацією інсайдера.
"Час, напевно, вже і мені проговоритися і розповісти про те, що знав ще з літа 2014 року. Тут все гранично просто. Син Порошенка Олексій сам, добровільно, пішов у військкомат і лише потім поставив перед фактом свого батька. Порошенко відмовляти сина не став, але пояснив йому, що якщо не дай Боже він потрапить у полон, це може стати важелем тиску не стільки на нього, скільки на всю Україну, оскільки сам факт полону сина президента і верховного головнокомандувача може стати найсильнішим деморалізуючим фактором на армію і населення країни", - зазначив він
Пост також прокоментував екс-міністр Олександр Данилюк з команди переможця президентських виборів Володимира Зеленського.
"Бруду вилилося чимало. На превеликий жаль, це відображає "якість" нашої політики. І для сімей це часто ще більше випробування, ніж для самих політиків. І боротися з цим, це як воювати з вітряками. Але правду в результаті треба відновлювати... Хай щастить!" — зазначив він.
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