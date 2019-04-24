Дружина сина Порошенка заявила, що він таємно служив на Донбасі

Син президента Петра Порошенка Олексій таємно воював на Донбасі, щоб не наражати на небезпеку батька і всю Україну.

Про це на сторінці у Facebook повідомила його дружина Юлія, зазначивши, що їхньому сину Петру на той час було два місяці. Також вона опублікувала звернення обізнаного із ситуацією інсайдера.

"Час, напевно, вже і мені проговоритися і розповісти про те, що знав ще з літа 2014 року. Тут все гранично просто. Син Порошенка Олексій сам, добровільно, пішов у військкомат і лише потім поставив перед фактом свого батька. Порошенко відмовляти сина не став, але пояснив йому, що якщо не дай Боже він потрапить у полон, це може стати важелем тиску не стільки на нього, скільки на всю Україну, оскільки сам факт полону сина президента і верховного головнокомандувача може стати найсильнішим деморалізуючим фактором на армію і населення країни", - зазначив він

"Що зробив Порошенко - документи прикриття для сина на інше прізвище. Щоб навіть товариші по службі не знали, хто він. Якщо не помиляюся, Олексій був командиром мінометного розрахунку і не в тилу. Мінометні розрахунки не по тилах і штабах сидять", — підсумував він.