Син Януковича отримав російське громадянство

Олександр Янукович у росії займається бізнесом.

Син засудженого в Україні за держзраду Віктора Януковича Олександр отримав громадянство рф.

Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на відповідні документи.

Як пишуть росЗМІ, Янукович-молодший у росії займається бізнесом. Ще 10 років тому син президента-втікача зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію з управління фінансово-промисловими групами.

Також за даними російських медіа, минулого року його компанію «МАКО холдинг» зареєстрували в російській юрисдикції. Колись ця компанія працювала в Україні, звідки вивозила українське вугілля.

51-річний Олександр Янукович в Україні займався бізнесом, заснував банк ПАО "Всеукраїниський банк розвитку", працював заступником генерального директора ТОВ "Донбаснафтопродукт".

У 2013 році журнал "Кореспондент" оцінив статки Олександра Януковича у $510 млн.

У лютому 2014 року Янукович-молодший покинув територію України. Перебуває у санкційних списках України, Євросоюзу, США, Великої Британії та інших країн.