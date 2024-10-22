​​Син засновника Сінгапуру Лі Куан Ю отримав притулок у Великої Британії – FT

Лі Сянь Ян стверджує, що він і його сім'я зазнавали переслідувань вдома.

Лі Сянь Ян, син покійного Лі Куан Ю, першого прем'єр-міністра Сінгапура, отримав політичний притулок у Британії. Разом з дружиною Лі Сует Ферн він подолав заперечення Міністерства внутрішніх справ Великої Британії щодо отримання статусу біженця, успішно довівши, що їм загрожує переслідування у разі повернення до Сінгапура.

Про це повідомляє The Financial Times.

Подружжя перебуває у вигнанні в Лондоні з 2022 року після початку розслідування щодо них у Сінгапурі.

Після смерті Лі Куан Ю в 2015 році між його дітьми спалахнув конфлікт, у тому числі щодо родового маєтку. Лі Куан Ю неодноразово заявляв, що як тільки його діти переїдуть із сімейного будинку, його слід знести, щоб він не став місцем поклоніння йому. Лі Сянь Ян вимагав виконання цього заповіту, натомість його старший брат, Лі Сянь Лун, який упродовж двадцяти років був прем’єр-міністром Сінгапура, вступав за збереження будинку. У підсумку проти нього почали висувати кримінальні звинувачення, а сам він приєднався до опозиції.