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Син Зеленського пішов у перший клас

Перша леді сподівається, що її діти полюблять школу і вчитимуться охоче
Син президента Володимира Зеленського, шестирічний Кирило, став першокласником.
Син Зеленського пішов у перший клас

"Наш син Кирило тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку і однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще - буде пустувати, поїде в перші подорожі без батьків, почне загартовувати характер і ставати відповідальним. Кирило не тільки буде засвоювати шкільну програму, а й учитися жити в країні змін. Наші діти - покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження і безглузде заучування", - повідомила в Instagram перша леді Олена Зеленська, зазначивши, що сьогодні в їхній сім'ї особливий день.

Перша леді сподівається, що її діти полюблять школу і вчитимуться охоче, а потім "оберуть професію за покликом серця" і зроблять багато корисного для країни.

"Ми хочемо пишатися нашими дітьми - і Сашею, і Кирилом. І знаємо, що школа закладе основи їх дорослого життя. І майбутнього України", - додала Зеленська.

У якій саме школі буде вчитися Кирило Зеленський - перша леді не уточнила.

Відзначимо, що донька голови держави, 15-річна Олександра, ходить в елітну Новопечерську школу, відкриту 2014 року на території ЖК "Новопечерські Липки".

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02 09 2019 11:41
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