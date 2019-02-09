Син Зеленського пішов у перший клас
"Наш син Кирило тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку і однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще - буде пустувати, поїде в перші подорожі без батьків, почне загартовувати характер і ставати відповідальним. Кирило не тільки буде засвоювати шкільну програму, а й учитися жити в країні змін. Наші діти - покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження і безглузде заучування", - повідомила в Instagram перша леді Олена Зеленська, зазначивши, що сьогодні в їхній сім'ї особливий день.
Перша леді сподівається, що її діти полюблять школу і вчитимуться охоче, а потім "оберуть професію за покликом серця" і зроблять багато корисного для країни.
"Ми хочемо пишатися нашими дітьми - і Сашею, і Кирилом. І знаємо, що школа закладе основи їх дорослого життя. І майбутнього України", - додала Зеленська.
У якій саме школі буде вчитися Кирило Зеленський - перша леді не уточнила.
Відзначимо, що донька голови держави, 15-річна Олександра, ходить в елітну Новопечерську школу, відкриту 2014 року на території ЖК "Новопечерські Липки".
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