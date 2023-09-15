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Сину Байдена висунули нові звинувачення

15 вересня 2023, 10:26
Сину Байдена висунули нові звинувачення
Julio Cortez/AP/FILE
Гантеру Байдену загрожує ув'язненням до 25 років.

Про це повідомляє CNN.

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Девід Вайс офіційно висунув сину президента США Гантеру Байдена звинувачення за 3-ма пунктами, пов’язаними з порушенням законів щодо володіння зброєю.

"Три пункти звинувачень включають внесення у федеральну форму на купівлю вогнепальної зброї неправдивих заяв, а також володіння вогнепальною зброєю особою, яка не має на те права", - пише видання. 

Звинувачення стосуються придбання Гантером Байденом револьверу в штаті Делавер у жовтні 2018 року, яким він володів протягом усього 11 днів. Тоді чоловік указав у федеральній формі, що не вживає та не є залежним від заборонених наркотичних засобів. Прокурори стверджують, що на момент покупки Гантер боровся із залежністю від кокаїну.

Таким чином, Міністерство юстиції США вперше в історії країни висунуло офіційні звинувачення дитині чинного президента.

Адвокати Байдена-молодшого називають звинувачення політично мотивованим, оскільки ще шість тижнів тому прокурори вважали його необґрунтованим.

Наразі Гантер Байден перебуває в Каліфорнії. 

Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до $750 тисяч США.

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