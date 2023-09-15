Сину Байдена висунули нові звинувачення

Гантеру Байдену загрожує ув'язненням до 25 років.

Про це повідомляє CNN.

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Девід Вайс офіційно висунув сину президента США Гантеру Байдена звинувачення за 3-ма пунктами, пов’язаними з порушенням законів щодо володіння зброєю.

"Три пункти звинувачень включають внесення у федеральну форму на купівлю вогнепальної зброї неправдивих заяв, а також володіння вогнепальною зброєю особою, яка не має на те права", - пише видання.

Звинувачення стосуються придбання Гантером Байденом револьверу в штаті Делавер у жовтні 2018 року, яким він володів протягом усього 11 днів. Тоді чоловік указав у федеральній формі, що не вживає та не є залежним від заборонених наркотичних засобів. Прокурори стверджують, що на момент покупки Гантер боровся із залежністю від кокаїну.

Таким чином, Міністерство юстиції США вперше в історії країни висунуло офіційні звинувачення дитині чинного президента.

Адвокати Байдена-молодшого називають звинувачення політично мотивованим, оскільки ще шість тижнів тому прокурори вважали його необґрунтованим.

Наразі Гантер Байден перебуває в Каліфорнії.

Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до $750 тисяч США.