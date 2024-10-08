Сину засновника "Аль-Каїди" заборонили повертатися до Франції – Reuters

Заборону на в'їзд підписав міністр внутрішніх справ.

Синові засновника "Аль-Каїди" Усами бен Ладена Омару заборонили повертатися до Франції, де він жив протягом багатьох років.

Міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо повідомив, що підписав наказ про заборону в'їзду бен Ладена до Франції після того, як судові органи підтвердили законність попередньої ухвали про депортацію, видану з міркувань національної безпеки.

Ретайо не озвучив подробиці про терміни депортації або про те, куди відправлять Омара бен Ладена.

Міністр зазначив, що депортований кілька років проживав у регіоні Орн на північному заході Франції, а торік опублікував у своїх соцмережах коментарі, в яких нібито вихваляв тероризм.

Наразі відомо, що Омар бен Ладен перебуває у Катарі.