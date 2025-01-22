Сирія розірвала угоду з російською компанією щодо управління портом Тартус

Нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією "Стройтрансгаз" про управління морським портом Тартус.

Як пише видання директор митниці Ріад Джуді підтвердив, що порт Тартус був майже непрацездатним через закони і дуже високі тарифи на всі портові послуги. Саме тому перехідний уряд працює над реструктуризацією і організацією роботи порту.

"Угода, підписана з російською компанією щодо інвестування порту Тартус, була анульована, а всі доходи від неї перейшли в інтереси сирійської держави, і працівники порту будуть відновлені в штаті," - сказано у заяві.

Джуді також підкреслив, що митні збори були знижені на 60% у порівнянні з попередніми, а високі збори залишаються лише на деякі товари, щоб врахувати та захистити місцевий продукт.

Нинішня адміністрація дозволила ввезення матеріалів і товарів, які були раніше заборонені. Наразі у порту Тартус спостерігається відмінний рух суден, як сирійських, так і арабських, міжнародних і транзитних суден, завантажених різними товарами, такими як залізо, карбонат, цукор та інші.