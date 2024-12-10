Сирія стала могилою для сотень російських військових і найманців – BBC

Наймасштабніші втрати – під час бою у Хашамі.

російські військові та найманці приватної військової компанії "Вагнер" зазнали значних втрат під час бойових дій у Сирії з 2015 до 2024 року. За даними, зібраними BBC на основі відкритих джерел, загинуло щонайменше 543 людини, зокрема десятки представників елітних підрозділів: спецпризначенців сил спеціальних операцій, розвідників ГРУ, ФСБ і військових льотчиків.

Встановити імена загиблих вдалося завдяки аналізу публікацій у ЗМІ, соціальних мережах, а також даних із кладовищ і військових меморіалів. Проте реальні втрати, ймовірно, є значно більшими, оскільки зібрані дані можуть бути неповними, зазначає видання.

Офіційно Міністерство оборони рф визнає загибель 116 військовослужбовців у Сирії. Останній раз ця цифра оновлювалася навесні 2019 року.

Серед загиблих – щонайменше 15 солдатів і офіцерів ССО, які вважаються найелітнішим підрозділом спецпризначенців російських збройних сил.

росія також втратила сімох офіцерів спецназу ФСБ, зокрема представників групи "Альфа". У відкритих джерелах журналісти знайшли інформацію про загибель розвідників 45-ї бригади спецпризначення ВДВ, а також офіцерів і солдатів підрозділів ГРУ.

Окремо відзначаються втрати серед льотчиків – загинуло понад 20 військових пілотів і штурманів. За офіційними даними Міноборони рф, підготовка одного військового льотчика обходиться в 3-14 мільйонів доларів.

Загалом серед загиблих російських військовослужбовців у Сирії – один генерал-майор, 10 полковників, 15 підполковників, 31 майор і 61 офіцер молодших звань.

Левову частку загиблих становлять бойовики ПВК "Вагнер", створеної Євгєнієм Прігожиним у 2014 році. У Сирії загинуло щонайменше 346 "вагнерівців". Наймасштабніші втрати компанія зазнала у 2018 році під час бою в районі газових родовищ Хашам.

Тоді колона "вагнерівців" наблизилася до позицій курдських сил, які звернулися за допомогою до союзників зі США. В результаті російські найманці потрапили під масований обстріл з артилерії та вертольотів. Того дня загинули 67 членів ПВК, ще 13 померли від поранень протягом наступних днів.

На думку аналітиків, одержимість путіна війною в Україні призвела до зниження здатності росії впливати на події в інших країнах.