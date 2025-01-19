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ПОЛІТИКА

Сирія закрила ринок для російських товарів і зброї

19 січня 2025, 16:53
Сирія закрила ринок для російських товарів і зброї
Фото: Укрінформ
Це відкрило шлях до Сирії потоку товарів з низки інших країн, зокрема, США.

Нова влада Сирії заборонила імпорт товарів із росії, Ірану та Ізраїлю.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Такий крок відкрив шлях до Сирії потоку товарів з низки інших країн, включаючи США. Магазини Дамаска вже заповнені імпортними товарами: від турецької бутильованої води та продуктів із Саудівської Аравії до шоколаду й напоїв західних виробників.

Щоб підтримати економіку країни новий сирійський уряд надав дозвіл на операції в доларах та затвердив новий набір єдиних мит зі зниженням від 50% до 60%. Постанова має дозволити полегшити імпорт сировини для підтримки місцевих сирійських виробників.

Мінфін США днями надав представникам перехідного уряду Сирії ліцензію на розширення фінансової діяльності, що дозволяє "деякі енергетичні транзакції та особисті грошові перекази до Сирії" до 7 липня.

Нове рішення сирійського уряду з'явилося після постанови, яка заборонила громадянам Ірану та Ізраїлю в'їзд до Сирії. Водночас Сирія не забороняла в'їзд громадянам рф, повідомляє DW. Заборона на ввезення ізраїльських товарів діє в Сирії вже давно. 

Нова сирійська влада також досі не дає росії вивезти зброю та військову техніку з порту Тартус, де розташовувана база військово-морського флоту рф, російські кораблі змушені дрейфувати неподалік.

росія тим часом призупинила постачання до Сирії пшениці "через невизначеність щодо нового уряду та затримок з оплатою". 

РосіяІзраїльімпортІранСирія

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