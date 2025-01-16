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Сирія згодна на розміщення сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем – Reuters

16 січня 2025, 19:51
Сирія згодна на розміщення сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем – Reuters
Фото: Укрінформ
Раніше ізраїльські війська зайняли її після падіння режиму Башара Асада.
Де-факто лідер Сирії Ахмед аш-Шаара заявив про згоду на розміщення сил ООН у встановленій буферній зоні з Ізраїлем. Раніше ізраїльські війська зайняли її після падіння режиму Башара Асада.
 
Про це повідомляє  Reuters.
 
"Просування Ізраїлю в регіоні було зумовлене присутністю іранських ополченців і "Хезболли". Після звільнення Дамаска я вважаю, що їхньої присутності там взагалі немає. Є приводи, які Ізраїль використовує сьогодні для просування в сирійські регіони, в буферну зону", - заявив він.
 
Нагадаємо, після падіння режиму Асада ізраїльські війська зайняли буферну зону на Голанських висотах.

 

ООНвійськовівійна в Сирії

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