Сирія згодна на розміщення сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем – Reuters

Де-факто лідер Сирії Ахмед аш-Шаара заявив про згоду на розміщення сил ООН у встановленій буферній зоні з Ізраїлем. Раніше ізраїльські війська зайняли її після падіння режиму Башара Асада.

"Просування Ізраїлю в регіоні було зумовлене присутністю іранських ополченців і "Хезболли". Після звільнення Дамаска я вважаю, що їхньої присутності там взагалі немає. Є приводи, які Ізраїль використовує сьогодні для просування в сирійські регіони, в буферну зону", - заявив він.

Нагадаємо, після падіння режиму Асада ізраїльські війська зайняли буферну зону на Голанських висотах.