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Сирійська армія обстріляла повстанців у провінції Ідліб - 12 загиблих

Під обстріл потрапило місто Марат-аль-Нуман
У Сирії внаслідок обстрілу цивільної зони військами режиму Асада загинули більше 12 людей.
Сирійська армія обстріляла повстанців у провінції Ідліб - 12 загиблих Фото:Укрінформ

“Щонайменше 12 людей були вбиті внаслідок обстрілу сирійської армії в останньому осередку повстанців на північному заході держави”, - повідомляє Middle East Eye.

Як зазначається, під обстріл потрапило місто Марат-аль-Нуман у провінції Ідліб.

Нагадаємо, що у сирійському місті Афрін стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого три людини загинули і близько 20 осіб отримали поранення.

 

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29 01 2019 22:59
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