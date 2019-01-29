Сирійська армія обстріляла повстанців у провінції Ідліб - 12 загиблих

У Сирії внаслідок обстрілу цивільної зони військами режиму Асада загинули більше 12 людей.

“Щонайменше 12 людей були вбиті внаслідок обстрілу сирійської армії в останньому осередку повстанців на північному заході держави”, - повідомляє Middle East Eye.

Як зазначається, під обстріл потрапило місто Марат-аль-Нуман у провінції Ідліб.

Нагадаємо, що у сирійському місті Афрін стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого три людини загинули і близько 20 осіб отримали поранення.