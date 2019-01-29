CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сирії внаслідок обстрілу цивільної зони військами режиму Асада загинули більше 12 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сирійська армія обстріляла повстанців у провінції Ідліб - 12 загиблих
Під обстріл потрапило місто Марат-аль-Нуман
Фото:Укрінформ
“Щонайменше 12 людей були вбиті внаслідок обстрілу сирійської армії в останньому осередку повстанців на північному заході держави”, - повідомляє Middle East Eye.
Як зазначається, під обстріл потрапило місто Марат-аль-Нуман у провінції Ідліб.
Нагадаємо, що у сирійському місті Афрін стався вибух в пасажирському автобусі, в результаті якого три людини загинули і близько 20 осіб отримали поранення.
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