Сирійські курди заявили про готовність відійти від кордону з Туреччиною

Редур Халіл наголосив, що умовою відведення військ є безперешкодна евакуація бійців та цивільних з населених пунктів, що перебувають у зоні бойових дій

У Сирійських демократичних силах (SDF) повідомили, що підконтрольні їм курдські формування готові піти з так званої "зони безпеки" на північному сході Сирії.

Про це заявив один із керівників SDF Редур Халіл, повідомляє "Громадське".

За його словами, курдські війська відійдуть на 30 км від турецько-сирійського кордону на ділянці протяжністю 120 км між містами Рас-ель-Айн та Телль-Аб'яд.

Редур Халіл наголосив, що умовою відведення військ є безперешкодна евакуація бійців та цивільних з населених пунктів, що перебувають у зоні бойових дій.

Це перша публічна заява з боку SDF стосовно можливості відходу з нині підконтрольних курдам прикордонних територій.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що американські військові не братимуть участь в створенні так званої "зони безпеки" на півночі Сирії. Влада Туреччини погодилась на пропозицію Сполучених Штатів призупинити військову операцію на півночі Сирії. Турецькі сили призупинять усі операції на 120 годин, а США сприятимуть "впорядкованому виводу" курдських сил. Раніше Ердоган заявив, що не збирається вести переговори з сирійськими курдами та зупиняти військову операцію в Сирії. Ця заяву прозвучала напередодні візиту до Анкари віце-президента США Майка Пенса. США вже запровадили санкції проти Туреччини через наступ у Сирії.

Нагадаємо, що Туреччинa заявилa про захоплення центру першого сирійського міста.