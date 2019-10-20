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Сирійські курди заявили про готовність відійти від кордону з Туреччиною

Редур Халіл наголосив, що умовою відведення військ є безперешкодна евакуація бійців та цивільних з населених пунктів, що перебувають у зоні бойових дій
У Сирійських демократичних силах (SDF) повідомили, що підконтрольні їм курдські формування готові піти з так званої "зони безпеки" на північному сході Сирії.
Сирійські курди заявили про готовність відійти від кордону з Туреччиною Фото: Укрінформ

Про це заявив один із керівників SDF Редур Халіл, повідомляє "Громадське".

За його словами, курдські війська відійдуть на 30 км від турецько-сирійського кордону на ділянці протяжністю 120 км між містами Рас-ель-Айн та Телль-Аб'яд.

Редур Халіл наголосив, що умовою відведення військ є безперешкодна евакуація бійців та цивільних з населених пунктів, що перебувають у зоні бойових дій.

Це перша публічна заява з боку SDF стосовно можливості відходу з нині підконтрольних курдам прикордонних територій.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що американські військові не братимуть участь в створенні так званої "зони безпеки" на півночі Сирії.

Влада Туреччини погодилась на пропозицію Сполучених Штатів призупинити військову операцію на півночі Сирії.

Турецькі сили призупинять усі операції на 120 годин, а США сприятимуть "впорядкованому виводу" курдських сил. 

Раніше Ердоган заявив, що не збирається вести переговори з сирійськими курдами та зупиняти військову операцію в Сирії. Ця заяву прозвучала напередодні візиту до Анкари віце-президента США Майка Пенса.

США вже запровадили санкції проти Туреччини через наступ у Сирії.

Нагадаємо, що Туреччинa заявилa про захоплення центру першого сирійського міста.

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20 10 2019 16:10
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