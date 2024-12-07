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Сирійські повстанці взяли під контроль велике місто Дар’а

07 грудня 2024, 12:51
Сирійські повстанці взяли під контроль велике місто Дар’а
Фото: Укрінформ
Родина Асада вже втекла до росії

Дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до росії.

Про це пише Wall Street Journal.

Проте сам Асад ще залишається у Сирії. Хоча за даними ЗМІ, єгипетські та йорданські чиновники також закликали його залишити країну та сформувати уряд у вигнанні. 
 
Зараз повстанці, які очолює ісламістський альянс "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), продовжують наступ. Вони знаходяться неподалік Хомса, третього за величиною міста Сирії. Сирійські урядові війська вже покинули це місто-мільйонник.
 
Reuters пише, що сирійські повстанці заявили, що взяли під контроль південне місто Дар’а, що стало четвертим населеним пунктом, яке війська диктатора Башара Асада втратили за тиждень.
 
Військові та уряд Асада поки що не зробили жодних офіційних коментарів.
 
Взяття Дар’а відбулося після того, як повстанці заявили, що просунулися до околиць центрального міста Хомс. Захоплення цього міста відрізало б Дамаск від прибережної фортеці алавітської меншості Асада та від морської й авіабази його російських союзників, що розташовані там.
 
Нагадаємо, ситуація на півночі Сирії стрімко загострилась наприкінці листопада. Сирійські повстанці знищили велику кількість бойовиків армії Асада. Станом на 28 листопада було вбито близько 200 бойовиків "Хізбалли", солдатів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також сирійських та російських військових. Серед загиблих іранський бригадний генерал Кайюмaрс Пур Хашемі. 

 

повстанцівійна в СиріїСирія

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