Сирійські повстанці взяли під контроль велике місто Дар’а

Родина Асада вже втекла до росії

Дружина президента Сирії Башара Асада та троє їхніх дітей втекли до росії.

Про це пише Wall Street Journal.

Проте сам Асад ще залишається у Сирії. Хоча за даними ЗМІ, єгипетські та йорданські чиновники також закликали його залишити країну та сформувати уряд у вигнанні.

Зараз повстанці, які очолює ісламістський альянс "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), продовжують наступ. Вони знаходяться неподалік Хомса, третього за величиною міста Сирії. Сирійські урядові війська вже покинули це місто-мільйонник.