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Сирійський диктатор відкрито підтримав росію у війні проти України

15 березня 2023, 21:40
Сирійський диктатор відкрито підтримав росію у війні проти України
Башар Асад заявив, що росіяни в Україні "борються з неонацистами та старими нацистами, яких підтримує Захід".

У середу, 15 березня, президент Сирії Башар Асад під час свого візиту до москви та зустрічі із російським колегою володимиром путіним заявив про підтримку вторгнення рф в Україну. 

Про це повідомляє Sky News.

Сирійський диктатор прибув до москви напередодні і зустрівся з путіним у кремлі.  Під час цієї зустрічі Башар Асад, який бомбив власну країну та застосував хімічну зброю проти мирних жителів, підхопив безглузду риторику режиму путіна та заявив, що росіяни в Україні "борються з неонацистами та старими нацистами, яких підтримує Захід". 

росія є головним спонсором режиму Асада, після 2015 року російська армія має значну присутність у Сирії. Кривава громадянська війна в Сирії, яка почалася після спроби Асада жорстоко придушити мирні протести в березні 2011 року, забрала життя близько 500 000 людей. 

Завдяки підтримці армії путіна Асаду вдалося переломити війну. Його візит відбувся через 12 років після початку перших протестів у Сирії. 

Башар Асад приєднався до дуже невеликого списку лідерів, які відкрито заявили про свою підтримку кривавого вторгнення російського диктатора проти України. Окрім Сирії, злочинний кремлівський режим відкрито підтримують в ООН Білорусь, Еритрея, Північна Корея, Малі та Нікарагуа.

СиріяБашар Асадпідтримкавійна в Україніросія окупанти

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