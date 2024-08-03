Сирський доповів Зеленському про нові удари по росії

Кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни, заявив президент.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському деталі нових ударів по об'єктах у росії.

Про це розповів глава держави у своєму вечірньому зверненні до українців 3 серпня.

"Насамперед сьогодні - подяка кожному нашому воїну і всім, хто працює в нашій "оборонці", за удари по російських летовищах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно - коли наслідки російської війни повертаються додому в росію, і коли на окупованій території нашої держави в ворога немає жодного спокійного місця", - зазначив він.

За його словами, кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни:

"Справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя".

Нагадаємо, що у ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області рф. Було зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.