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Сирський доповів Зеленському про нові удари по росії

03 серпня 2024, 20:55
Сирський доповів Зеленському про нові удари по росії
Кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни, заявив президент.
Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському деталі нових ударів по об'єктах у росії.
 
Про це розповів глава держави у своєму вечірньому зверненні до українців 3 серпня.
 
"Насамперед сьогодні - подяка кожному нашому воїну і всім, хто працює в нашій "оборонці", за удари по російських летовищах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно - коли наслідки російської війни повертаються додому в росію, і коли на окупованій території нашої держави в ворога немає жодного спокійного місця", - зазначив він.
 
За його словами, кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни:
 
"Справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя".
 
Нагадаємо, що у ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області рф. Було зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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