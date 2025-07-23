Сирський на 60-річчя відкинув розмови про відставку

Головком вказав, що може зробити без перерви 100 віджимань.

Головнокомандувачу української армії Олександру Сирському 26 липня виповниться 60 років.

В інтерв'ю The Washington Post він відкинув будь-які натяки щодо своєї відставки через вік.

Головком вказав, що може досі зробити без перерви 100 віджимань, а його помічники стверджують, що Сирський рідко спить.

Він також розповів про свою мотивацію: "Мотивує розуміння моєї особистої ролі в процесі захисту населення, громадян. І я розумію, що маю робити більше і краще".

Сирський також наголосив, що йому найкомфортніше працювати поруч із піхотою на передовій лінії боєзіткнення.

Він додав, що ще зарано говорити, де він відзначатиме свій день народження.

"Це залежить від Бога і від мого президента", - додав головком.

Відповідно до статті 22 закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану для старшого офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу становить 60 років, а для вищого офіцерського складу — 65 років.