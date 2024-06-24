За його словами, "зменшення втрат під час бойових дій залежить від багатьох факторів та обставин".

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав пріоритети для зменшення втрат на фронті.

Про це Сирський написав у Fаcеbook.

Ці питання головнокомандувач обговорив з командирами, відповідальними за підготовку у ЗСУ, представниками навчальних центрів, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами, які підтримують ЗСУ протягом усієї війни.

"Якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага – ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів", – зазначив Сирський.

За його словами, "зменшення втрат під час бойових дій залежить від багатьох факторів та обставин".

"Ключове – це якісна підготовка бійців. У цій сфері є над чим працювати. Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки", – зауважив Сирський.

Також була обговорена технологічна складова, яка впливає на збереження життя українських воїнів.

"Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ. Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ – Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових", – підкреслив головнокомандувач.

Раніше Сирський заявив, на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху