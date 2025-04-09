Сирський оголосив про початок нового наступу рф

Йдеться про Сумську та Харківську області

Наступ росії на Сумську та Харківську області, про який раніше говорив президент Володимир Зеленський, вже розпочався.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua.

За словами головкома, росія продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення української території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей. Мета ворога - створення буферної зони на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"І зупинятися вони не збираються, судячи з усього. Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався", - сказав Сирський.