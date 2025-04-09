Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сирський оголосив про початок нового наступу рф

09 квітня 2025, 11:55
Сирський оголосив про початок нового наступу рф
Фото Міністерства оборони України
Йдеться про Сумську та Харківську області
Наступ росії на Сумську та Харківську області, про який раніше говорив президент Володимир Зеленський, вже розпочався.
 
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua.
 
За словами головкома, росія продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення української території, розгромлення наших військ, просування в глибину, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей. Мета ворога - створення буферної зони на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
 
"І зупинятися вони не збираються, судячи з усього. Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався", - сказав Сирський.
 
Генерал додав, що впродовж останніх декількох днів Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.
 
Крім того, восени у білорусі відбудуться спільні з росіянами навчання "Захід-2025". Сирський пояснив, що всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей - це приховане створення угруповань наступальних військ. Видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ.
 
Так відбулося у 2022 році перед вторгненням. Фактор проведення цих навчань Україна також врахує.
 
Також Сирський повідомив, що Україна не тільки вдосконалює власну галузь БПЛА, але й моніторить дії ворога.  Розвідка ознайомлює з тим, що з'являється в області застосування безпілотних систем: які є новітні види БПЛА, новітні засоби радіоелектронної боротьби і засоби боротьби з ними.
 
"Цей процес настільки швидкий, що фактично щомісяця щось змінюється: з'являються більш потужні системи, збільшується спектр застосування, наприклад, засобів РЕБ, збільшується їх порядок роботи. Це настільки технологічна галузь, і нам треба тут тримати свою перевагу", - сказав Сирський.

 

війна в Українінаступ рфросія окупанти

Останні матеріали

Перемога в промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога в промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі півроку – видання 1945
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі півроку – видання 1945
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Політика
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 07:59
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Політика
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 16:15
Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
LifeStyle
Казино-парадокс: якщо всі виграють, то хто програє?
07 квітня 2025, 12:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється