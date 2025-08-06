Сирський підбив підсумки Курської операції за рік: понад 77 тисяч втрат

Ця операція зірвала плани росії щодо нового наступу на півночі Слобожанщини.

Рік тому, 6 серпня 2024 року, Сили оборони України розпочали Курську операцію - масштабний наступ у відповідь на підготовку нової наступальної кампанії росії на півночі Слобожанщини.

Про результати та перебіг операції в річницю події повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на Facebook-сторінці.

За його словами, після ретельного планування українські підрозділи прорвали ворожу оборону, увійшли глибоко в тил противника та зірвали його логістику. На піку операції ЗСУ контролювали до 1300 квадратних кілометрів території Курської області.

"Це змусило російське командування перекинути значні резерви, що суттєво послабило тиск на інших ділянках фронту. У той період Сили оборони зірвали плани рф щодо нового наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми й Харків залишаються вільними", - йдеться у дописі.

Він також зазначив, що протягом року в зоні відповідальності оперативного угруповання "Курськ" українські війська завдали російським силам значних втрат.

Згідно з даними Генштабу, загальні втрати армії РФ у цьому районі сягнули понад 77 тисяч військових убитими й пораненими, з яких понад 4 тисячі - громадяни КНДР.

Також ЗСУ знищили або пошкодили:

7236 одиниць озброєння та техніки рф, серед яких: 11 танків; 1083 бойові броньовані машини (ББМ); 907 артилерійських систем; 1 літак; 3 гелікоптери; 15 засобів ППО; 2795 одиниць автотранспорту.



А ще у полон потрапили 1018 російських військових, що дозволило повернути додому сотні українських полонених, зокрема й тих, хто перебував у неволі з 2022 року.

За словами головнокомандувача, операція досягла більшості визначених цілей. Російські війська змогли повернути частину втрачених позицій лише після того, як залучили підрозділи з КНДР, суттєво наростили свої сили та перенесли основний фокус авіаударів саме на Курську область.

"Фактично, противник відновлював позиції лише після перекидання додаткових військ, зокрема з КНДР, і масованого застосування керованих авіабомб", - зазначив Сирський.

Він подякував усім українським воїнам, які брали й беруть участь у цій операції.

Станом на сьогодні, за словами Сирського, українські сили продовжують утримувати позиції в Глушковському районі Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.