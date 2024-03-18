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ПОЛІТИКА

Сирський призначив нового спікера Повітряних сил ЗСУ

18 березня 2024, 18:23
Сирський призначив нового спікера Повітряних сил ЗСУ
Джерело: /t.me/kpszsu
Новий начальник служби зв’язків з громадськістю – Ілля Євлаш.

18 березня у Повітряних силах ЗСУ був призначений новий спікер – Ілля Євлаш, який до цього був речником східного угруповання військ. 

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про нового спікера ПС ЗСУ:

  • Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. 
  • Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". 
  • Речник східного угруповання військ.
ЗСУСирський

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