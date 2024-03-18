Сирський призначив нового спікера Повітряних сил ЗСУ
18 березня у Повітряних силах ЗСУ був призначений новий спікер – Ілля Євлаш, який до цього був речником східного угруповання військ.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
"Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про нового спікера ПС ЗСУ:
- Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.
- Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
- Речник східного угруповання військ.