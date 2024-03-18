Сирський призначив нового спікера Повітряних сил ЗСУ

Новий начальник служби зв’язків з громадськістю – Ілля Євлаш.

18 березня у Повітряних силах ЗСУ був призначений новий спікер – Ілля Євлаш, який до цього був речником східного угруповання військ.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про нового спікера ПС ЗСУ: