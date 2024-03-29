Сирський розповів, чи потрібно мобілізувати пів мільйона людей до ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував озвучену раніше президентом Володимиром Зеленським заяву про те, що для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 400-500 осіб.
Про це Сирський розповів в інтерв'ю "Укрінформу".
Як він пояснив, після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена.
"Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців. Треба зважати на те, що люди – не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій", - додав головнокомандувач ЗСУ.
За його словами, наприклад, ті люди, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування.
"Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало. Наразі ми переглядаємо чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", - резюмував Сирський.