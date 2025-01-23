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Сирський розповів про найважчий момент оборони Києва

23 січня 2025, 17:57
Сирський розповів про найважчий момент оборони Києва
Фото Міністерства оборони України
російський наступ на українську столицю був зупинений в селі Мощун за лічені кілометри від міста.
Найбільш критичний момент під час оборони Києва був тоді, коли тривали бої за село Мощун на північній околиці столиці.
 
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтервʼю проекту БАЗА на Радіо Байрактар.
 
"По-моєму, найбільш критичний момент був, коли тривали бої за Мощун. Це було вночі, коли противник готувався переправити, як мінімум, батальйон, велика кількість техніки була, було зведено п'ять понтонно-мостових переправ через Ірпінь. І противник готувався подолати Ірпінь і перейти до масштабних бойових дій в Мощуні, і він вже тоді мав близько декількох десятків морпіхів і близько 15-20 одиниць БМД, які були на нашій стороні, тобто на нашому - правому березі Мощуна", - заявив Сирський.
 
За його словами, напевно, найбільш критична мить була, саме коли техніка почала рухатись.
 
"Я бачив це на моніторі, була зйомка з безпілотника... Коли почали рухатися машини, ми, звичайно, вели вогонь з усього, що в нас було, артилерія стріляла. У нас було завдання зруйнувати переправи. Ці машини пішли, перша машина повернула праворуч і пішла вздовж бойових порядків бронетехніки в сторону Гостомеля. Я навіть не повірив, що це можливо, тому що готувалися до найгіршого сценарію", - розповів головнокомандувач.
 
Він зауважив, що найгірший сценарій не відбувся в цей момент, росіяни не пішли на переправи. 
 
"Тоді нам вдалося зруйнувати дві переправи, залишалось три. Вони відмовилися від своїх намірів. А потім вже обстановка в наступні дні почала покращуватися. І кінцевим результатом було те, що вони кинули все і втекли з Мощуна", - розповів Сирський.

 

війна в Україніросія окупантиСирський

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