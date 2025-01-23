Сирський розповів про найважчий момент оборони Києва

російський наступ на українську столицю був зупинений в селі Мощун за лічені кілометри від міста.

Найбільш критичний момент під час оборони Києва був тоді, коли тривали бої за село Мощун на північній околиці столиці.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтервʼю проекту БАЗА на Радіо Байрактар.

"По-моєму, найбільш критичний момент був, коли тривали бої за Мощун. Це було вночі, коли противник готувався переправити, як мінімум, батальйон, велика кількість техніки була, було зведено п'ять понтонно-мостових переправ через Ірпінь. І противник готувався подолати Ірпінь і перейти до масштабних бойових дій в Мощуні, і він вже тоді мав близько декількох десятків морпіхів і близько 15-20 одиниць БМД, які були на нашій стороні, тобто на нашому - правому березі Мощуна", - заявив Сирський.

За його словами, напевно, найбільш критична мить була, саме коли техніка почала рухатись.