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Сирський розповів про свої пріоритети на посаді головнокомандувача ЗСУ

09 лютого 2024, 13:13
Сирський розповів про свої пріоритети на посаді головнокомандувача ЗСУ
Фото Міністерства оборони України
За його словами, завдання штабів усіх рівнів − " знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці".

Новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський подякував бойовим побратимам і посестрам, з якими служив в лавах Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ "Хортиця" і розповів про нові завдання, які стоять перед ним зараз.

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

 "На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління , об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики",-йдеться у повідомленні.

Також, за його словами, завдання штабів усіх рівнів − " знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці".

Сирський підкреслив, що саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

Головною цінністю української армії він назвав життя і здоров’я військовослужбовців . Тому нині як ніколи актуальним залишається " дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу".

Одним з майбутніх векторів побудови перемоги у визвольній війні Сирський назвав "запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду", зокрема, застосування безпілотників і сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", − підсумував Сирський.

ЗСУвійна в Україніросія окупантиСирський

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