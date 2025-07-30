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ПОЛІТИКА

Сирський вимагає перевести навчання ЗСУ під землю через загрозу ударів рф

30 липня 2025, 20:31
Сирський вимагає перевести навчання ЗСУ під землю через загрозу ударів рф
t.me/osirskiy
Окремо Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вимагає максимально перевести навчання українських військових під землю через ризик ворожих ударів.

Про це він повідомив у Facebook.

Як розповів головком ЗСУ, сьогодні він провів нараду щодо питань підготовки особового складу. Насамперед заслухав доповідь заступника начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка, відповідального за напрям підготовки.

Окремо Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів - вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги та появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!", - зазначив головком ЗСУ.

29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

Також у Сухопутних військах додали, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", - додали у Сухопутних військах.

Крім того, там зазначили, що командуванням ЗСУ та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя в здоров'я військових під час ракетних та повітряних атак рф по полігонах та навчальних центрах.

війнаЗСУросія загрозаОлександр Сирський

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