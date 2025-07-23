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Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію рф – WP

23 липня 2025, 15:33
Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію рф – WP
Фото Міністерства оборони України
Головнокомандувач просить у президента США ракети великої дальності разом із дозволом використовувати їх проти росії

Україні потрібно, аби Сполучені Штати та європейські партнери надали Києву більше систем протиповітряної оборони та ракет, скасувавши заборону на удари вглиб території росії.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю газеті The Washington Post.

За словами Сирського, нові поставки озброєння протиповітряної оборони, включаючи американські ракети Patriot, безпілотники-перехоплювачі та легку авіацію для збивання безпілотників, можуть допомогти запобігти російським атакам.
 
Більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські системи ATACMS та німецькі системи Taurus, якщо їх буде надано без обмежень на їх використання, дозволять Києву уповільнити виробництво російської зброї, націлюючись на інфраструктуру, яка виробляє її ракети та безпілотники.
 
"Вони націлені практично на все - аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури", - сказав Сирський про росію, пояснивши, що Україні потрібно постачання балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогу гідну відсіч.
 
Він переконаний, що наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є фактором стримування.
 
"Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і у нас не буде жодних труднощів, які були раніше", – зазначає військовий.
 
Водночас він відмовився коментувати, чи залишилися в Україні ракети ATACMS.
Він зазначив, що рішення США дозволити деякі транскордонні удари за допомогою ATACMS, хоча й запізніле, вперше допомогло змінити ситуацію на Харківщині.

 

війна в Україніросія окупантиОлександр Сирський

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