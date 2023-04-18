Система ППО Patriot, обіцяна Німеччиною, вже в Україні – ЗМІ
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.
Про це повідомляють на сайті німецького уряду.
Усього до пакета допомоги Німеччини увійшли:
- ЗРК Patriot та снаряди до нього;
- 16 вантажівок Zetros;
- 2 автомобілі прикордонної служби.
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Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.
Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.
Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.
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Тим часом, спікер командування Повітряних Сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна не підтвердив і не спростував інформацію про те, що Patriot вже в Україні. Він підкреслив, що отримання цієї системи ППО буде знаковою подією, адже вона дозволить збивати ворожі цілі на більшій дистанції.
Він також висловив сподівання, що наступним кроком із боку західних союзників України буде ухвалення рішення щодо літаків F-16.