Систему Patriot оглянули інспектори США, її пошкодження незначні – CNN

За їх висновками, там лише незначні пошкодження, а забирати систему на ремонт не треба.

Український зенітно-ракетний комплекс Patriot, про ураження якого заявляли у росії, оглянули інспектори зі США. За їх висновками, там лише незначні пошкодження, а забирати систему на ремонт не треба.

Про це повідомляє CNN із посиланням на трьох американських офіційних осіб.

Один із посадовців сказав, що США відправили інспекторів перевірити систему після того, як українці повідомили, що Patriot, схоже, був пошкоджений.

За словами офіційних осіб, сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot – один із його найважливіших елементів – не був пошкоджений. Представники США не вважають, що систему потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.

Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету і успішно навести її на ціль.

CNN вказує, що незрозуміло, яка саме частина Patriot була пошкоджена та чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків.