Ситуація для ЗСУ на Донеччині є катастрофічною – Bild

За інформацією видання, російська армія підійшла до Покровська на 7-8 кілометрів.

Ситуація для Збройних Сил України у Донецькій області є катастрофічною.

Про це заявив аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

У виданні нагадали, що в неділю Донецька обласна військова адміністрація оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровська. Раніше у місті проживало 80 тисяч людей. Наразі у Покровському районі залишається 53 тисячі жителів, серед яких майже 4000 літей.

За даними Bild, російські окупанти підійшли до Покровська на 7-8 кілометрів. На початку року це було 38 км.

"Влада України розпорядилася евакуювати місто Покровськ із 65 000 жителів протягом двох тижнів. З Торецька, що за 50 км на північний схід, втекли 29 000 із 32 000 колишніх жителів. Нехай я знову роблю себе непопулярним - ситуація в Донбасі катастрофічна. У цій ситуації я, як і раніше, вважаю вкрай ризикованим відправляти 5000 найкращих солдатів у сусідню країну замість проведення контрнаступу там", - зауважив Рьопке.