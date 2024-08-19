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Ситуація для ЗСУ на Донеччині є катастрофічною – Bild

19 серпня 2024, 20:11
Ситуація для ЗСУ на Донеччині є катастрофічною – Bild
Фото: з вільного доступу
За інформацією видання, російська армія підійшла до Покровська на 7-8 кілометрів.
Ситуація для Збройних Сил України у Донецькій області є катастрофічною.
 
Про це заявив аналітик Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
 
У виданні нагадали, що в неділю Донецька обласна військова адміністрація оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровська. Раніше у місті проживало 80 тисяч людей. Наразі у Покровському районі залишається 53 тисячі жителів, серед яких майже 4000 літей. 
 
За даними Bild, російські окупанти підійшли до Покровська на 7-8 кілометрів. На початку року це було 38 км. 
 
"Влада України розпорядилася евакуювати місто Покровськ із 65 000 жителів протягом двох тижнів. З Торецька, що за 50 км на північний схід, втекли 29 000 із 32 000 колишніх жителів. Нехай я знову роблю себе непопулярним - ситуація в Донбасі катастрофічна. У цій ситуації я, як і раніше, вважаю вкрай ризикованим відправляти 5000 найкращих солдатів у сусідню країну замість проведення контрнаступу там", - зауважив Рьопке. 
 
Донецька областьвійна в Україніросія окупанти

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