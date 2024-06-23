Ситуація лишатиметься складною принаймні місяць, але Армагеддону не буде – Буданов

Голова ГУР Кирило Буданов важає, що ситуація на сході України лишатиметься складною щонайменше місяць, але "Армагеддону не буде".

Про це Буданов розказав в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

На питання, чи можуть українські війська зупинити російський наступ на сході України, де кремль здобуває невеликі, але стабільні територіальні здобутки керівник розвідки сказав:

"Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане".

За його словами, Україна зробить все можливе, щоб "мінімізувати російські успіхи", але на питання, чи зможе Україна утримати місто Часів Яр, Буданов сказав:

"Я утримаюсь від відповіді".

Будано каже, що відповіддю на російську перевагу в живій силі є технології ведення бойових дій, в яких Україна стала світовим лідером, замінюючи людей на полі бою, де це можливо, новими варіантами безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина", - додає Буданов.

Він назвав себе "фанатом" перенесення війни на територію рф за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії.

"Я виступав за це з перших днів війни, відкрито заявляючи, що поки війна локалізована на нашій території, вона не торкнеться росії і саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на російській території, і будемо заходити тим далі, чим більше у нас буде для цього ресурсів і росія почала це відчувати", – заявив він.

Буданов сказав, що президент рф Володимир путін більше не може робити вигляд перед своїм народом, що ця війна його не зачіпає.

"Вона ще не є критичною для росії на даному етапі, але вона призвела до того, що пересічний громадянин в європейській частині рф точно знає і відчуває, що війна триває, і сам відчув деякі вибухи. Це впливає, нехай і в невеликому масштабі, на їхній моральний дух", – додав голова ГУР.

Він констатує, що попередження Білого дому Києву не завдавати ударів по нафтопереробних заводах не має сенсу, оскільки вони є легітимною військовою ціллю. Ці атаки, можливо, не зможуть переломити хід війни, визнав керівник розвідки, але він вважає, що вони можуть вплинути на російську економіку "і психологічний стан", що, в свою чергу, "впливає на військовий компонент".

ГУР оголосив, що вважає будь-яку російську військову ціль в радіусі 500 миль чесною грою.

Буданов розказав, що дозвіл США використовувати американську зброю для ураження джерел російського вогню безпосередньо по той бік кордону "полегшить нам життя".

Разом з тим, він додав, що якщо Києву буде дозволено використовувати американську зброю "на всю так звану оперативну глибину в росії, яку ми можемо досягти, звичайно, нам буде легше".

Буданов не бачить сенсу в мирних переговорах, оскільки "у нас немає іншого виходу, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно".