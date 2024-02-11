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Ситуація на фронті ускладниться, якщо Захід не наростить постачання зброї – Данілов

11 лютого 2024, 18:19
Ситуація на фронті ускладниться, якщо Захід не наростить постачання зброї – Данілов
Данілов
Україна потребує ще більше зброї для протистояння у війні росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна потребує ще більше зброї для протистояння росії і якщо Захід не збільшить постачання – ситуація ускладниться.   

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу RTP.

"Ситуація на передовій дуже складна. Від 24 лютого 2022 року вона ніколи не була легкою, і якщо хтось вважає, що передова – це легко, це люди, які не розуміють війни", - зауважив Данілов.

Данілов також прокоментував ситуацію з затримкою виділення допомоги Україні в Конгресі США. Секретар РНБО наголошує, що "будь-яка затримка, очевидно, впливає на ситуацію".

"Якщо нас запитають: ми зупинимося? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери розуміють, що наша незалежність під загрозою, а також образ, авторитет і єдність усього Заходу", – заявив він.

За словами Данілова, постачання зброї до росії з Ірану та Північної Кореї призвело до "деяких змін" у ситуації на фронті. 

"Нам потрібна зброя, зброя, зброя", – наголосив він.

 

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