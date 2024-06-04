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Ситуація складна, економія електроенергії стане частиною нашого життя – Шмигаль

04 червня 2024, 16:53
Ситуація складна, економія електроенергії стане частиною нашого життя – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації, ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти.

Наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета – економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир", – сказав прем'єр.

Прем'єр наголосив, що ключовий пріоритет – зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі "Укренерго" знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему", – додав він.

За словами Шмигаля, урядова стратегія включає такі пункти:

  • посилення ППО;
  • ремонти пошкодженого обладнання та подальший розвиток захисту від дронів;
  • децентралізація енергосистеми;
  • міжнародна підтримка та співпраця;
  • енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії.
Денис Шмигальелектроенегріявійна в Україніросія окупанти

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