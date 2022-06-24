Ситуація у регіонах 24 червня: обістріли України та ротація російських військ

російські окупаційні війська продовжують обстріл території України, навіть з забороненої зброї.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій станом на ранок 24 червня.

Сумщина: окупанти використали заборонену зброю - запалювальні снаряди з фосфором. Постраждала одна дитина, її госпіталізували.

Запорізька область: росіяни вночі обстріляли територію області з реактивних систем залпового вогню. Вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, на місці працюють представники ДСНС.

Чернігівщина: вночі окупанти обстріляли із мінометів (5 вибухів) територію неподалік села Сеньківка, Чернігівський район, та біля села Янжулівка (20 вибухів), Новгород-Сіверський район. Повідомлень про загиблих та поранених не надходило.

Дніпропетровщина: окупанти знову обстріляли дві громади у Криворізькому районі - Гречаноподівську та Широківську. Є руйнування, але люди не постраждали.

Харківщина: вночі у Харкові зафіксували 4 потужні вибухи в Індустріальному та Київському районах міста. За попередніми даними, постраждалих немає. Також нічних обстрілів зазнали Дергачі Харківського району.

Луганщина: українські військові відбили атаку на Лисичанськ, але росіяни захопили Миколаївку. У Лисичанську та Борівському окупанти завдали авіаційних ударів.

У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили територію "Азот" та цегельного заводу, обстріляли селища Синецький, Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. У Лисичанську зруйновано багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства.

Донеччина: окупанти застосовували по всій лінії зіткнення стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч" тощо.

По Костянтинівці завдали авіаудару. Обстріляні Красногорівка, Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут, смт Південне, с. Орлівка.

Загалом пошкоджено 13 об’єктів: 10 приватних житлових будинків, 1 багатоповерхівка, школа, промислове підприємство. Загинуло 2 цивільних, 2 людини поранені.

Миколаївщина: Зранку 24 червня чутно вибухи у Миколаєві. Також росіяни обстріляли село Горохівка Воскресенської громади, там зафіксовано загоряння. Інформація про наслідки уточнюється.

У Баштанському районі область внаслідок нічних обстрілів селища Березнегувате пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Миколаївському районі внаслідок обстрілів села Новомиколаївка Первомайської громади одна людина загинула, чотири зазнали поранень. Зруйновано один будинок, інші житлові будинки пошкоджено.

Херсонщина: бойові дії тривають у селах Бериславського району. Місцеві жителі зазначають, у деяких селах відбулася ротація, тож нові окупанти поселилися у будинках людей, які виїхали.

У громадах Нововоронцовки, Високопілля, Калинівського, Великої Олександрівки, Чорнобаївки, Станіслава - стабільно критична ситуація. Через бої села стоять напівпорожні, всі школи, садки, лікарні, знищені, або заміновані. Більшість підприємств та установ області захоплені, багато з них пошкоджені та знищені.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.